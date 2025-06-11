عراقجي: التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني في متناول اليد

أكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي انه من الواضح أن التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد.

كتب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، في رسالة عبر حسابه على منصة ايكس: "انه أعلن الرئيس ترامب فور دخوله البيت الأبيض أنه لا ينبغي لإيران امتلاك أسلحة نووية"، مضيفا: "هذا الموقف يتماشي مع مبادئنا أيضا، ويمكن استخدامه كأساس رئيسي للتوصل إلى اتفاق".

وتابع عراقجي: "مع استئناف المفاوضات يوم الأحد، بات من الواضح أن التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد، بل ويمكن التوصل إليه بسرعة".

وأوضح وزير الخارجية: "يعتمد هذا الاتفاق، الذي يعود بالنفع على الطرفين، على استمرار إيران في برنامج التخصيب تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك على الرفع الفعلي للعقوبات".