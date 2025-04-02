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العامري: أي حرب إيرانية أميركية ستُحرق المنطقة بأكملها

أكد الأمين العام لمنظمة "بدر" في العراق، هادي العامري، أن اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحددة لن يكون أمراً سهلاً أو نزهة، بل "سيؤدي إلى احتراق المنطقة بأكملها".
رمز الخبر: ۷۱۲۰۳
تأريخ النشر: 02 April 2025

قال العامري، خلال استقباله شيوخ محافظة ديالى ووجهاءَها في مقر قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي: "لا يتصور البعض أننا ودول المنطقة سنكون بمعزل عن الحرب إذا نشبت بين إيران والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية تمرّ في ظروف صعبة، من دمار وتهجير وقتل وحرب إبادة لأبناء غزة"، بينما "يستمر العدوان الإسرائيلي ضد لبنان بسبب دفاعه عن القضية الفلسطينية".

وأشاد العامري بالموقف اليمني الشجاع تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن "هذا الموقف جعله يواجه عدواناً أميركياً بريطانياً".

وشدد على أن "التحديات، التي تواجه المنطقة يمكن تجاوزها عبر وحدة الصف الوطني وتكاتف القوى السياسية في العراق".

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