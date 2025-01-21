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عراقجي: إيران تعلن استعدادها للمساعدة في إرساء السلام واستمرار الاستقرار والأمن في المنطقة

أكد نائب وزير الخارجية الأرميني خلال لقائه وزير خارجية بلادنا، أن أرمينيا تولي أهمية خاصة لتطوير وتعميق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رمز الخبر: ۷۰۸۹۸
تأريخ النشر: 21 January 2025

أكد نائب وزير الخارجية الأرميني واهان غوستانيان خلال لقائه وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، أن أرمينيا تولي أهمية خاصة لتطوير وتعميق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات الإقليمية، مؤكدا رغبة أرمينيا في إرساء السلام والأمن في جنوب القوقاز، مشيرا إلى نهج السياسة الخارجية الأرمينية المتمثل في مواصلة سياسة حسن الجوار وتطوير العلاقات الشاملة مع إيران.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير خارجية بلادنا أيضًا عزم الحكومة الرابعة عشرة على مواصلة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى العلاقات الجيدة جدًا والتعاون الواسع النطاق بين إيران وأرمينيا في مختلف المجالات.

ودعا إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار في جنوب القوقاز، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في إرساء السلام واستمرار الاستقرار والأمن في المنطقة.

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