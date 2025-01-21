بقائي: إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والعسكرية مع اي دولة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إشارة لوقف إطلاق النار في غزة : "وقف إطلاق النار كان تطورا مهما للغاية، حيث عبرنا عن مواقفنا في بيان، وكان انتصارا ومثالا للإرادة والإيمان والصمود في غزة".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان خلال الأسبوع الماضي، شهدنا تطورات مهمة في مجال الدبلوماسية الثنائية وعلى المستوى الإقليمي، لقد شهدنا زيارة الرئيس إلى روسيا وطاجيكستان، والتي تم خلالها توقيع اتفاقية تعاون بين طهران وموسكو.

وقال بقائي عن سبب الإشارة إلی اتفاقيتي 1921 و1940 في مقدمة الاتفاق بين إيران وروسيا، قال بقائي: نشر نص اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا يوم الجمعة.

وأضاف: إن الاتفاقيتين السابقتين لعامي 1921 و1940، المذكورتين في مقدمة الوثيقة الجديدة، هما جزء من تاريخ العلاقات الإيرانية الروسية وما زالت مستقرتان وساریتان . والرجوع إلى هاتين المعاهدتين سیكون مفيدا في العلاقات الثنائية.

وقف إطلاق النار كان انتصارا ومثالا للإرادة والإيمان والصمود في غزة

وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال: "وقف إطلاق النار في المنطقة كان تطورا مهما للغاية، وقد عبرنا عن مواقفنا في بيان وكان هذا انتصارًا ومثالًا للإرادة والإيمان والصمود في غزة".

وأضاف بقائي: "لقد تعلمت دول وشعوب المنطقة وخارجها على المستوى الدولي دروساً واضحة من هذا التطور". وإذا نظرنا إلى النصر بناءً على عدد القتلى وحجم الجرائم، فإن النصر يعود إلى الكيان الإسرائيلي، وانتهاك جميع القواعد الدولية وانعدام القانون هو أعلى مستوى من إنجازات الكيان الصهيوني. وبطبيعة الحال، لم يكن من الممكن ارتكاب هذه الجرائم لولا الدعم الكامل والمساندة من جانب الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن النتيجة النهائية هي هزيمة كاملة وعار لمحتل لا يؤمن بمفاهيم حقوق الإنسان. إن ما هو حاسم هو مقاومة الشعب الفلسطيني، وهي مقاومة تنبع من الداخل وتبشر بلا شك بانتصارات مستقبلية للمنطقة".

إيران لقد بذلت كل جهد ممكن لوقف الإبادة الجماعية في غزة

وردا على سؤال حول وقف إطلاق النار في غزة، قال إسماعيل بقائي: لقد عبرنا عن موقفنا بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة ونعتقد أن وقف إطلاق النار يعني توقف مخطط إبادة فلسطين.

وأضاف: بذلنا الكثير من الجهود لتعبئة المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة من قبل الکیان الصهيوني في هذه الأشهر الستة عشر وقد عقد الاجتماعان لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقد حاولنا الكثير في هذا المجال على مستوى الأمم المتحدة و المنطقة وفي المباحثات الثنائية.

واستطرد قائلا: لقد استخدمت المقاومة كل قدراتها الكامنة في هذه الأشهر الستة عشر، كما فعلت قبل عقود و لقد واصلت و ستواصل إيران دعمها للمقاومة الفلسطينية ونعتقد أن الحفاظ على روح المقاومة إلى جانب التضامن الوطني والتضامن بين كافة الجماعات والأحزاب الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وبالطبع دعم جماعات المقاومة الأخرى، كان فعالاً جداً في هذا الاتجاه کما أعتقد أن جميع الأطراف تعلمت دروسها من هذا التطور، وبالتأكيد سنستفيد من الدروس وعبر هذا التطور في المستقبل.

إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والعسكرية

وفيما يتعلق بادعاءات حول محادثات بين إيران وأوروبا بشأن البرنامج الصاروخي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "من الطبيعي أن يطرح البعض هذه القضايا، لكن المهم هو موقف إيران الثابت، حيث لن يكون هناك أي تفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية والعسكرية".

وأضاف: "إذا أثيرت مثل هذه المواضيع، فقد تلقت الرد المناسب بالفعل".

وفيما يخص آلية "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات)، أشار بقائي إلى أنه "منذ حكومة الرئيس السابق، أوضحنا أنه إذا تم إساءة استخدام هذه الآلية للضغط على إيران، فإن ردنا سيكون بالمثل، ولن يكون هناك أي مبرر لبقاء إيران في بعض الاتفاقيات الدولية".