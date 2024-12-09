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رئيس الائتلاف السوري المعارض: انتقال السلطة في سوريا يتم بتنسيق من الأمم المتحدة

صرح رئيس الائتلاف السوري المعارض في الخارج، "هادي البحرة ان انتقال السلطة في سوريا سيتم بتنسيق من الأمم المتحدة.
رمز الخبر: ۷۰۶۹۶
تأريخ النشر: 08 December 2024

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض في الخارج، "هادي البحرة": إن انتقال السلطة في سوريا سيتم بتنسيق من الأمم المتحدة.

وأعلن "البحرة" اليوم الأحد، عبر قناة "العربية"، عن سقوط نظام بشار الأسد.

ووجه رسالة إلى الشعب السوري عبر قناة "العربية" قائلًا: أن الوضع الآن آمن ولا مجال للثأر أو الانتقام.

وذكر أن الإدارات السورية ستستأنف نشاطها الطبيعي خلال يومين وأضاف: ستبدأ مرحلة تاريخية جديدة في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أنها شهدت سوريا، اليوم الأحد، سقوط حكومة الرئيس السوري "بشار لأسد" رسميا، بإعلان رئيس الحكومة السورية.

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