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لبنان يستعد لتشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصرالله

نائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني يكشف بعض تفاصيل المفاوضات مع الكيان الصهيوني ويؤكد أنَّ لبنان يستعد لتشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله في الوقت المناسب.
رمز الخبر: ۷۰۶۴۳
تأريخ النشر: 27 November 2024

صرَّح النائب إبراهيم الموسوي في مقابلة لقناة الميادين بأنَّ العدو الإسرائيلي رفع شعارات كبرى لسحق المقاومة، لكنه وجد نفسه مضطرًا للتوسل لوقف إطلاق النار. وأكد أن المقاومة أثبتت أن عودة المستوطنين إلى الشمال لن تتم إلا من خلال المفاوضات غير المباشرة ووقف إطلاق النار.

وأشار الموسوي إلى أن المفاوضات جرت بشكل غير مباشر، موضحًا أنها كانت بمثابة آلية تطبيقية للقرار الأممي 1701. كما شدد على أن أي اتفاقات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة لا تعني المقاومة اللبنانية ولا تؤثر على مسارها.

ووجّه الموسوي تحية كبيرة للبيئة الحاضنة للمقاومة من كل الأطياف والمناطق والمذاهب، إلى جانب تحية للإعلام ولشبكة الميادين على دورها البارز.

وفي ختام تصريحاته، أشار الموسوي إلى أن موعد تشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله سيتم تحديده في الوقت والموعد المناسب.

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