النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۸۲مشاهدات
‍ پ

يوم عصيب للمحتلين في غزة: 20 قتيلاً وجريحاً في محاور الاشتباكات

شهدت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوماً صعباً في قطاع غزة، حيث خلفت الاشتباكات 20 قتيلاً وجريحاً في صفوفهم.
رمز الخبر: ۷۰۶۳۱
تأريخ النشر: 26 November 2024

نقلاً عن الميادين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من قتل وإصابة ما لا يقل عن 20 جندياً إسرائيلياً خلال عملياتها في محاور الاشتباك المختلفة بقطاع غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت تجمعاً للجنود الإسرائيليين في منطقة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي بيت لاهيا، تمكن المقاتلون الفلسطينيون من تدمير دبابة ميركافا في منطقة أصلان باستخدام قنابل "ثاقب".

كما استهدفت كتائب المجاهدين مواقع الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ من طراز حاصب 111، ما أدى إلى إشعال النيران في تلك المواقع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وقف اطلاق النار في لبنان بدءا من العاشرة صباح الغد
إعلام الاحتلال الإسرائيلي: جميع المناطق الحدودية تدمرت إثر هجمات حزب الله
اللواء باقري: ردنا سيكون فوق تصور قادة الكيان الصهيوني
عراقجي يحذر بشان التطبيع مع الجرائم والمجازر الصهيونية في غزة
الحكومة الايرانية: المحادثات المقبلة مع الدول الاوروبية ستركز على القضايا الاقليمية
أمريكا: لن ننضم إلى المحادثات بين إيران وأوروبا
يوم عصيب للمحتلين في غزة: 20 قتيلاً وجريحاً في محاور الاشتباكات
ايران تطالب بمنع تسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية