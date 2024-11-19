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المقاومة العراقية تستهدف هدفا حيويا للاحتلال في "إيلات"

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق "أن مجاهديها قصفوا هدفا حيويا في أم الرشراش ايلات المحتلة، بواسطة الطيران المسير".
رمز الخبر: ۷۰۵۸۵
تأريخ النشر: 18 November 2024

أكدت المقاومة العراقية في بيان لها، "أن هذه العملية تأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشددت على "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت وسائل إعلام إسرئيلية قد تحدثت في وقت سابق عن دوي صفارات الإنذار في "إيلات" مع تسلل طائرات مسيّرة.

و يوم السبت، أعلنت المقاومة الإسلامية عن تنفيذها 7 عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي شملت استهداف: هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة "إيلات" لمرتين متتاليتين، هدف عسكري في شمال الأراضي المحتلة، هدف عسكري في جنوب الأراضي المحتلة لمرتين متتاليتين، هدف عسكري في شمال الأراضي المحتلة لمرتين متتاليتين.

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