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عراقجي: لا يوجد أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي للسلوك الأوروبي

قال وزير الخارجية الايراني: ليس هناك أي أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي لأي من تصرفات أوروبا.
رمز الخبر: ۷۰۵۸۳
تأريخ النشر: 18 November 2024

 نشر السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، على حسابه الشخصي: أكد الرئيس زيلينسكي شخصياً أنه لم يتم تصدير أي صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. ومع ذلك، يرفض الاتحاد الأوروبي إنهاء الاستهداف غير العادل للمسافرين جواً من خلال فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية - وهو الإجراء الذي تم اتخاذه على ما يبدو تحت الذريعة الكاذبة المتمثلة في تسليم صواريخنا إلى روسيا.

وأضاف: الآن يخطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام نفس العذر الكاذب المتمثل في تصدير الصواريخ لفرض عقوبات على خطوط الشحن لدينا. ولا يوجد أي أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي لأي من هذا السلوك. وفي الواقع فإن هذه السلوكيات تسبب ما يريد الاتحاد الأوروبي منعه. حرية الملاحة هي أحد المبادئ الأساسية لقانون البحار. وعندما تستخدمه قلة انتقائية، فإن عواقب هذا الاجراء عادة ما يأتي بنتائج عكسية.

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