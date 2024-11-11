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العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف قاعدة عسكرية صهيونية بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.
رمز الخبر: ۷۰۵۴۷
تأريخ النشر: 11 November 2024

أوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2".

وأكد البيان أن الصاروخ حقق هدفه وكانت الإصابة دقيقة، ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف.

وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطينَ المحتلةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله، ما أدى إلى نشوبِ حريقٍ في محيطِ الموقعِ المستهدف.

وقد نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي "فلسطين2" وحققَ هدفَهُ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

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