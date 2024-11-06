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نتنياهو يقيل وزير الحرب غالانت ويعيّن كاتس خلفا له

أقال رئيس حكومة كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه، وعيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلفًا له.
رمز الخبر: ۷۰۵۲۲
تأريخ النشر: 06 November 2024

وجاء ذلك في إعلان رسمي صدر عن نتنياهو، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها عن إقالة غالانت منذ بدء الحرب على غزة والمعارك مع حزب الله في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

نتنياهو قال في مؤتمر صحافي إن "مهمّتي العليا كرئيس حكومة "إسرائيل" هي الحفاظ على أمن "إسرائيل" وتحقيق "النصر""، مضيفًا "في خضم الحرب مطلوب أكثر من أي وقت مضى الثقة الكاملة بين رئيس الحكومة ووزير الأمن (الحرب)".

وأضاف "على الرغم من وجود هذه الثقة والعمل المثمر في الأشهر الأولى من المعركة، إلّا أن هذه الثقة تصدعت بيني وبين وزير "الأمن" (الحرب) في الأشهر الأخيرة".

وفور إعلان الخبر، علّق غالانت على إقالته بالقول: "أمن "إسرائيل" كان وسيبقى رسالتي في الحياة".

بدوره، صرّح رئيس حزب "المعسكر الوطني" بني غانتس بأن إقالة غالانت سياسة على حساب أمن "الدولة".

من جانبه، دعا رئيس حزب العمل الصهيوني يائير جولان الصهاينة الى النزول الى الشوارع، فيما قالت عائلات الأسرى الصهاينة "إقالة غالانت محاولة من قبل نتنياهو لعرقلة صفقة الأسرى".

أمّا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فهنّأ نتنياهو على قراره، مدّعيًا أنه لا يمكن تحقيق "النصر" الكامل معه.

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