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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفاً شمال فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق أنها قصفت هدفاً حيوياً في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.
رمز الخبر: ۷۰۴۹۰
تأريخ النشر: 30 October 2024

اكدت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كما وأكدت المقاومة في استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء وبوتيرة متصاعدة.

فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أذنَ للَذينَ يقَاتَلونَ بأَنَهمْ ظلموا وَإنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرهمْ لَقَديرٌ)

صدق الله العلي العظيم

استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الأربعاء 30-10-2024 ، هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة ، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَصْر إلَا منْ عند اللَه إنَ اللَهَ عَزيزٌ حَكيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء ٢٦ - ربيع الثاني - ١٤٤٦ هـ

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