عراقجي: عدوان الكيان الصهيوني على إيران لا ينفصل عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان

نشر السيد عباس عراقجي صوراً لشهداء الجيش في الهجوم الأخير على المراكز العسكرية الإيرانية وكتب: "ندين بشدة الهجوم الإجرامي على المراكز العسكرية الإيرانية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. "

وأضاف: "إن أربعة من أبطال جيشنا ضحوا بحياتهم في التصدي لهذا الهجوم الجبان ".

وشدد هذا الدبلوماسي الرفيع المستوى من جمهورية إيران الإسلامية على ما يلي: إننا نحتفظ بحقنا الكامل في الرد بشكل مناسب على هذا العدوان، الذي لا يمكن فصله عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وإراقة الدماء في لبنان.

وفي النهاية أكد: على العالم أن يتحد ضد هذا التهديد المشترك للسلم والأمن الدوليين.