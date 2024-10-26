استشهاد اثنين من قوات الجيش الايراني اثر العدوان الصهيوني

اعلن الجيش الايراني في بيان عن استشهاد اثنين من قواته في الدفاع عن البلاد تجاه عدوان الكيان الصهيوني فجر اليوم السبت.

وقد اصدر جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا اليوم السبت ، جاء فيه:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

لقد قدم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اثنين من جنوده فجر اليوم السبت أثناء تصديه لعدوان الكيان الصهيوني المجرم، وذلك تضحيةً منه في سبيل الدفاع عن أمن إيران ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران.

وأضاف، سيتم الاعلان عن المزيد من المعلومات قريبا.

يذكر ان مقر الدفاع الجوي الايراني اصدر بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي ، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.