قائد الثورة: حزب الله تمكن مرةً أخرى من حماية لبنان بفضل حكمة وشجاعة قادة مثل الشهيد صفي الدين

اكد قائد الثورة الاسلامية في بيان تعزية باستشهاد السيد هاشم صفي الدين، اليوم الخميس، ان حزب الله تمكن مرةً أخرى من حماية لبنان أمام خطر التقسيم والانهيار وتحييد خطر الكيان الصهيوني بفضل حكمة وشجاعة قادة مثل الشهيد السيد صفي الدين.

في بيان تعزية؛

أصدر قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، بيان تعزية، عقب استشهاد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم صفي الدين.

وجاء في بيان سماحته:لقد التحق السيد المجاهد الشجاع والمضحّي، سماحة السيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليه)، بصفوف شهداء المقاومة، فازدانت سماء الجهاد في سبيل القدس الشريف بنجم ساطعٍ جديد.

واكد الامام الخامنئي ان الشهيد السيد كان ضمن أبرز الشخصيات في حزب الله،كما كان صديقاً وناصراً دائماً للشهيد السيد حسن نصر الله.

واشار قائد الثورة إلى ان حزب الله تمكن مرةً أخرى من حماية لبنان أمام خطر التقسيم والانهيار وتحييد خطر الكيان الصهيوني بفضل حكمة وشجاعة قادة مثل الشهيد السيد صفي الدين.

واضاف: بشهامته وتضحياته هو وباقي قيادات ومجاهدي حزب الله تمت إزالة خطر احتلال جنوبي الليطاني وصور وسائر المدن اللبنانية وضمها إلى فلسطین المحتلة.

واكد ان: قادة مثل السيد نصر الله والسيد صفي الدين قد لا يكونون ظاهرين في هذه الحياة لكن روحهم وقيادتهم حاضرة في الميدان تدافع عن لبنان وشعبه.

واشار إلى انه: لا يزال حزب الله أقوى مدافع عن لبنان وأمتن درع في مواجهة أطماع النظام الصهيوني الذي استهدف تقسيم لبنان منذ زمن بعيد.

ولفت سماحته: يسعى العدو إلى إنكار الدور الفدائي لحزب الله من أجل لبنان وعلى الغيورين على لبنان ألا يسمحوا لهذه الأقوال الباطلة أن تُسمع من أفواههم.