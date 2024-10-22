لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 4 مواطنين من بينهم طفل، وإصابة 24 آخرين بجروح في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على محيط مستشفى رفيق الحريري.

أوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان: "غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى".

وكان مصدر في مستشفى رفيق الحريري، قال إن "الضربة استهدفت مكانا قريبا من المستشفى في ما يبدو موقف السيارات الخاص بالمستشفى".

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت لأول مرة منطقة الأوزاعي.

وأفادت مصادر لبنانية، مساء اليوم الاثنين، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات وحشية استهدفت حارة حريك والرويس والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.