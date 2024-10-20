النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۶۹مشاهدات
‍ پ

عراقجي: دماء السنوار ستضمن استمرار المقاومة حتى تحقيق النصر

اكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، ان الدماء الطاهرة للشهيد يحيى السنوار هي التي ستضمن استمرارية المقاومة نحو تحقيق الانتصار على الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۷۰۴۰۹
تأريخ النشر: 20 October 2024

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس مجلس شورى حماس محمد إسماعيل درويش وبعض قادة الحركة في إسطنبول.

ونقل عراقجي تحيات قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني، لجميع الامة الفلسطينية المقاومة.

واكد عراقجي، ان الجمهورية الإسلامية ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة في فلسطين ولبنان

واشار إلى ان الدماء الطاهرة للشهيد يحيى السنوار هي التي ستضمن استمرارية المقاومة نحو تحقيق الانتصار على الكيان الصهيوني.

ومن جهته، ثمن رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش وقفة قائد الثورة الإسلامية وثباته إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

واكد ان استشهاد قادتنا سيضاعف إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
ردا على مزاعم امارات الباطلة..تغيير اسم شارع سفارة امارات في طهران إلى "الجزر الإيرانية الثلاث"
مصدر مطلع: تدمير 3 مقاتلات متطورة إسرئيلية في عملية الوعد الصادق2
الرئيس الايراني: نعيش حالة حرب في المرحلة الراهنة
ردود فعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصهاينة على الهجوم بالطائرات المسيرة على منزل نتنياهو
عراقجي: حددنا جميع الأهداف داخل الأراضي المحتلة واذا هاجمنا الكيان الصهيوني سنقصف هذه الاهداف
قاليباف: حماس ستبقى حية حتى بعد السنوار
بقائي: إيران وتركيا يطالبون بالتحرك الجاد على المستوى الاقليمي والدولي لوقف الجرائم الصهيونية
عراقجي: دماء السنوار ستضمن استمرار المقاومة حتى تحقيق النصر
لماذا يعتبر بيان الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الفارسي بشأن الجزر الثلاث أكثر خطورة؟/ مجرد الإدانة لا تكفي
هجوم بمسيرة في قيسارية.. وأنباء عن استهداف مقر نتنياهو
من هو المجاهد الشهيد "يحيى السنوار"؟/ تاريخ من المناضلة إلى أن إرتقى بطلا
قائد الثورة: السنوار كان الوجه المشرق للمقاومة والنضال
آية الله آملي لاريجاني يدعو الدول الاسلامية لتشكيل جبهة موحدة ضد الكيان الصهيوني
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
من هو المجاهد الشهيد "يحيى السنوار"؟/ تاريخ من المناضلة إلى أن إرتقى بطلا
قائد الثورة: السنوار كان الوجه المشرق للمقاومة والنضال
لماذا يعتبر بيان الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الفارسي بشأن الجزر الثلاث أكثر خطورة؟/ مجرد الإدانة لا تكفي
آية الله آملي لاريجاني يدعو الدول الاسلامية لتشكيل جبهة موحدة ضد الكيان الصهيوني
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
قاليباف: حماس ستبقى حية حتى بعد السنوار
هجوم بمسيرة في قيسارية.. وأنباء عن استهداف مقر نتنياهو
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة
عراقجي: دماء السنوار ستضمن استمرار المقاومة حتى تحقيق النصر
بقائي: إيران وتركيا يطالبون بالتحرك الجاد على المستوى الاقليمي والدولي لوقف الجرائم الصهيونية
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
الرئيس الايراني: نعيش حالة حرب في المرحلة الراهنة
عراقجي: حددنا جميع الأهداف داخل الأراضي المحتلة واذا هاجمنا الكيان الصهيوني سنقصف هذه الاهداف
ردود فعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصهاينة على الهجوم بالطائرات المسيرة على منزل نتنياهو
ردا على مزاعم امارات الباطلة..تغيير اسم شارع سفارة امارات في طهران إلى "الجزر الإيرانية الثلاث"