النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۰مشاهدات
‍ پ

اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان

المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ومعه القوى السياسية في البلاد، يزفّون الشهيد القائد يحيى السنوار، إشادةً بدوره المركزي في طوفان الأقصى، والمسيرات المليونية في صنعاء تؤكّد دعم المقاومة في غزة ولبنان، واستمرار الجهاد حتى تحرير فلسطين.
رمز الخبر: ۷۰۳۹۷
تأريخ النشر: 18 October 2024

نعى المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية، المجاهد العظيم والقائد الكبير يحيى السنوار، الذي استُشهد بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان النعي أن الشهيد البطل قد رفع راية الجهاد ووقف بفاعلية وثبات في طليعة الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر والمجاهدين في حركات المقاومة الفلسطينية، وشكّل جبهة صلبة وقوية في وجه العدوان الإجرامي الصهيوني حتى تُوّجت أعماله وجهاده بالشهادة في سبيل الله.

وبارك المجلس السياسي الأعلى للأمة الإسلامية والعربية عموماً، ولحركة حماس خصوصاً، الشهادة العظيمة للقائد يحيى السنوار، مشيراً إلى أن دماءه الطاهرة الزكية ستكون "الوقود الذي سيصطلي الصهاينة بناره، وستزيد المجاهدين في فلسطين إصراراً وعزماً."

وفي ختام البيان، جدّد المجلس السياسي الأعلى تأكيده على موقف اليمن الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، والاستمرار في مساندته "بكل ما لدينا من إمكانيات وبكل الوسائل حتى يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار."

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة