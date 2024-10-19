اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان

المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ومعه القوى السياسية في البلاد، يزفّون الشهيد القائد يحيى السنوار، إشادةً بدوره المركزي في طوفان الأقصى، والمسيرات المليونية في صنعاء تؤكّد دعم المقاومة في غزة ولبنان، واستمرار الجهاد حتى تحرير فلسطين.

نعى المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية، المجاهد العظيم والقائد الكبير يحيى السنوار، الذي استُشهد بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان النعي أن الشهيد البطل قد رفع راية الجهاد ووقف بفاعلية وثبات في طليعة الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر والمجاهدين في حركات المقاومة الفلسطينية، وشكّل جبهة صلبة وقوية في وجه العدوان الإجرامي الصهيوني حتى تُوّجت أعماله وجهاده بالشهادة في سبيل الله.

وبارك المجلس السياسي الأعلى للأمة الإسلامية والعربية عموماً، ولحركة حماس خصوصاً، الشهادة العظيمة للقائد يحيى السنوار، مشيراً إلى أن دماءه الطاهرة الزكية ستكون "الوقود الذي سيصطلي الصهاينة بناره، وستزيد المجاهدين في فلسطين إصراراً وعزماً."

وفي ختام البيان، جدّد المجلس السياسي الأعلى تأكيده على موقف اليمن الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، والاستمرار في مساندته "بكل ما لدينا من إمكانيات وبكل الوسائل حتى يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار."