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حزب الله بصلية صاروخية يقصف قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا

اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها اليوم الأحد عن عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا.
رمز الخبر: ۷۰۳۶۱
تأريخ النشر: 13 October 2024

اعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها ، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:30) من صباح يوم الأحد 13-9-2024 عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا.

وأضافت إن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير.

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