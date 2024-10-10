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ايران: إسرائيل تسعى للتلاعب بالانتخابات الأمريكية باثارة الحروب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن تسرع إسرائيل في خلق حرب إقليمية يهدف إلى التلاعب بالانتخابات الأمريكية المقبلة.
رمز الخبر: ۷۰۳۳۹
تأريخ النشر: 09 October 2024

كتب الدبلوماسي الإيراني الكبير في منشور على موقع X: "إن تسرع النظام المحتل في جر المنطقة بأكملها إلى حرب متوسعة باستمرار يهدف في المقام الأول إلى التلاعب الخبيث بالانتخابات الأمريكية المقبلة".

وأضاف بقائي: "أجهزة الأمن الأمريكية تتهم إيران زوراً بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة! يا له من تحريف سخيف للحقائق!"

وفي وقت سابق، رفضت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشدة ادعاءً آخر حول تدخل طهران في الانتخابات الأمريكية، ووصفت الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة ويفتقر إلى أي مصداقية وشرعية.

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ايران: إسرائيل تسعى للتلاعب بالانتخابات الأمريكية باثارة الحروب