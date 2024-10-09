3 آلاف من علماء السنة يوجهون رسالة الى قائد الثورة الاسلامية تأييدا لعملية الوعد الصادق 2

في رسالة موجهة الى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أعرب 3 آلاف من علماء السنة في ايران عن امتنانهم ودعمهم لعملية الوعد الصادق 2.

افاد مكتب حفظ ونشر اثار الامام الخامنئي،ان قائد الثورة الاسلامية تلقى رسالة من 3 آلاف من علماء السنة في ايران معربين فيها عن امتنانهم ودعمهم لعملية الوعد الصادق 2.

وجاء في الرسالة هذه ، انه والآن و بتوجيهات قيادة اية الله الخامنئي القوية والحكيمة، وبعد فترة من ضبط النفس المشرف، وباليد القوية والمقتدرة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية،تم استهداف قلب الأراضي المحتلة مساء الرابع من تشرين الاول/اكتوبر بنار الغضب الناجم عن شعب الجمهورية الاسلامية وجيشها الإلهي.

واضافت الرسالة بأن عملية الوعد الصادق (2) قد أعطت زخما و حياة جديدة وتصميما واصرارا لا يكل، للقلوب الحزينة على شعب فلسطين الأعزل ولكل أحرار العالم وللمجاهدين لمواجهة الكيان الصهيوني كيان الغطرسة العالمية غير الشرعي حتى زواله.

وذكرت الرسالة : نحن نخبة من أئمة الجمعة والمبشرين من اهل السنة في ايران وبصفتنا خدام القرآن والتعاليم الإسلامية وشرح طريق الوحدة وجهاد التبيين،وضمن تقدرينا بشدة تصريحات سماحته المنيرة وخطبته المحطمة للأعداء في صلاة الجمعة الأخيرة في طهران ، نجدد العهد مع مُثُل الإمام الراحل الامام الخميني (ره) وكبار الشهداء أتباع ذلك القائد العظيم.

كما اعربت الرسالة عن خالص شكرهم وامتنانهم للعملية المجيدة التي قام بها القوات المسلحة الأبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الغاصب قاتل الأطفال بحضور قائده الحكيم وقادته ومجاهديه في سبيل الله.