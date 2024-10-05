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مندوب ايران: الضربات الصاروخية الايرانية، رد ضروري على اعمال اسرائيل الارهابية

اكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني ان الهجمات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية جاءت كرد ضروري وملائم على الممارسات العدوانية والارهابية للكيان الاسرائيلي خلال الشهرين الاخيرين.
رمز الخبر: ۷۰۲۹۲
تأريخ النشر: 03 October 2024

 واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني ان استناد الجمهورية الاسلامية الايرانية الى حق الدفاع المشروع وبالتحديد بعد فترة طويلة من ضبط النفس، مؤشر على التوجه المسؤول لايران تجاه السلام و الامن الاقليميين والدوليين. وبالضبط في الوقت الذي ما تزال الاجراءات غير القانونية والابادة الجماعية لكيان التمييز العنصري المحتل ضد الشعب الفلسطيني وكذلك اعتداءاته العسكرية المتكررة على لبنان وسوريا مستمرة.

الامن الدولي قد شُل عن اتخاذ اي قرار مؤثر على خلفية العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة. ان الدعم السافر للولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية للكيان الاسرائيلي، اعطت الاذن لهذا الكيان الارهابي والمعتدي للقيام باي شكل من التصرفات الشريرة.

وتابع ان هذا الكيان تحول اليوم واكثر من اي وقت مضى، الى تهديد جاد للسلام والامن الدوليين. ان السبيل الوحيد للحد من المزيد من التصعيد واضح وهو: ان الكيان الاسرائيلي يجب ان يوقف حربه على غزة على الفور وينهي هجماته على لبنان.

واكد المندوب الايراني لدى المنظمة الدولية ان الولايات المتحدة وبريطانيا بوصفهما الداعم سيء الصيت للكيان الاسرائيلي ومعهما فرنسا حاولوا مرة أخرى وبخداع لتبرير الجرائم المروعة للكيان الاسرائيلي تحت عنوان الدفاع المشروع وتحميل ايران مسؤولية ذلك.

واضاف انه في الوقت الذي يجب ان يتحمل الكيان الاسرائيلي، المسؤولية عن جرائمه النكراء، فانه لا يمكن تجاهل تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الجرائم. ان النزعة الحربية للكيان الاسرائيلي مرتبطة بالدعم العسكري والاسناد السياسي للولايات المتحدة له. ان الاسلحة الامريكية تشكل قسما كبيرا من الاسلحة والعتدا اللذين يستخدمها الكيان الاسرائيلي في غزة، لذلك فان الولايات المتحدة لها ضلع في كل جانب من جرائم الكيان الاسرائيلي.

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