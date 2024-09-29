إطلاق صاروخ باليستي من لبنان على فلسطين المحتلة

تم إطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض من لبنان إلى وسط الأراضي المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة أطلقت صاروخا باليستيا أرض-أرض من لبنان إلى وسط الأراضي المحتلة دون أن تدق صافرات الإنذار، مضيفا أن التحقيق مستمر.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة.كما دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شرق حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب مصادر الكيان الصهيوني فإن هذا الصاروخ أصاب منطقة تل أبيب.

وبحسب التقارير، سمع دوي 5 انفجارات على الأقل بالقرب من حيفا.

واعترف الجيش الصهيوني بإطلاق 75 صاروخا من لبنان على فلسطين المحتلة، خاصة منطقة صفد، منذ الليلة الماضية وحتى صباح السبت.