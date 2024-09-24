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حزب الله لبنان يضرب مطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 1 و2

أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الأحد، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية جنوب شرق مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2".
رمز الخبر: ۷۰۱۷۶
تأريخ النشر: 22 September 2024

قال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، قامت المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 باستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين".

صاروخ "فادي 1"، هو صاروخ "خيبر M220" عيار 220 ملم، يُستخدم لتعزيز قدرات الحزب الهجومية، وصاروخ "فادي 2" هو صاروخ من عيار 302 ملم، الذي ظهر سابقا في منشأة "عماد 4".

وتعتبر صواريخ M302 من الأسلحة الفتاكة التي استخدمها "حزب الله" في الهجوم على إسرائيل.

والجدير ذكره، أن هجوم "حزب الله" فجر اليوم، هو الأبعد مدى نحو إسرائيل منذ انطلاق المواجهات مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن قاعدة "رمات ديفيد" الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطارا عسكريا، تعتبر واحدة من أهم ثلاث قواعد جوية رئيسية في إسرائيل، وتقع جنوب شرق مدينة حيفا في سهل مرج ابن عامر.

وتجدد القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، فيما تتأهب إسرائيل إزاء تصعيد محتمل ورد من جانب من حزب الله على الاغتيالات التي نفذتها يوم الجمعة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف نحو 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لـحزب الله طوال يوم السبت في ضربة واسعة النطاق على جنوب لبنان.

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