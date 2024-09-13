النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۵۴مشاهدات
‍ پ
في زيارة تستغرق ثلاثة أيام؛

الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لتكون الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه منصب الرئاسة.
رمز الخبر: ۷۰۱۱۱
تأريخ النشر: 11 September 2024

 وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة رسمية من رئيس الوزارء العراقي.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الإيراني الجديد بعد توليه منصب الرئاسة.

وسیعقد الرئيس بزشكيان خلال الزیارة، اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين بما في ذلك الرئيس العراقي ورئيس الوزراء هذا البلد ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية العراقية كما سيعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والإيرانيين في العراق وسیوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

کما سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي كان من المقرر أن يوقعها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيس الجمهوریة الشهید آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" إلی هذا البلد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قائد الثورة يحضر مراسم رفع الغبار عن مرقد الامام الرضا عليه السلام ويزور قبر الشهيد رئيسي
إيران تدعو دول البريكس لاتخاذ إجراءات لوقف الجرائم الصهيونية
بزشکیان يلتقي مسعود بارزاني
بارزاني: زيارة الرئيس بزشكيان لأربيل، تاريخية
بزشكيان: المجتمع الدولي تقاعس عن وضع حد لمجازر الكيان الصهيوني في غزة