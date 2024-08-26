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خلال اتصال هاتفي مع بوريل؛

عراقجي: تطوير العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي يتطلب إزالة السياسات الخاطئة لاوروبا

شدد وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي إن تطوير العلاقات بين طهران وأوروبا يتطلب إزالة السياسات الخاطئة.
رمز الخبر: ۶۹۹۸۱
تأريخ النشر: 23 August 2024

تلقى وزير الخارجية الايراني اتصالا هاتفية من مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال عراقجي خلال هذا الاتصال: "ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جو قائم على الاحترام المتبادل، ويتطلب الأمر الحوار لحل المشاكل بينهما وتصحيح السياسات الخاطئة للدول الأوروبية".

من جانبه، هنأ بوريل عراقجي على انتخابه وزيراً لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي إشارة إلى المشاكل الإقليمية والعالمية القائمة، أعرب عن أمله في استمرار الحوارات والمشاورات السياسية بين إيران والاتحاد الأوروبي وتوسعها في ظل إدارة الرئيس بزشكيان.

وناقش الجانبان أيضًا عدداً من القضايا الأخرى، بما في ذلك المفاوضات بشأن رفع العقوبات وآخر التطورات المتعلقة بالحرب وجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

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