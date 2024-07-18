بزشكيان يؤكد على التعاون من اجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طهران وطشقند

ان جمهورية ايران الاسلامية وجمهورية اوزبكستان، قطعتا اشواطا اساسية خلال السنوات الاخيرة باتجاه رفع مستوى العلاقات الثنائية، كما رسمتا اهدافا كبيرة ناأمل في تحقيقها خلال فترة رئاستكم.

اكد الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، على تقديم كامل التعاون من اجل تنفيذ الاتفاقات "العديدة" الموقعة في عهد الرئيس الشهيد اية الله رئيسي بين طهران وطشقند.

وافادت ارنا، ان بزشكيان ادلى بهذا التصريح، خلال الاتصال الهالتفي الذي اجراه رئيس جمهورية اوزبكستان "شوكت ميرضيايوف"، معه اليوم الاربعاء؛ لافتا الى ضرورة توسيع العلاقات مع دول منطقة اسيا الوسطى، باعتبار ذلك من اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، ومنوها بان تطوير الاواصر الودية مع جمهورية اوزبكستان يحظى باهمية خاصة من هذا الحيث.

واضاف الرئيس المنتخب : نحن مصمّمون على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين اكثر من اي وقت مضى، كما نؤكد استعدادنا من اجل تسهيل التجارة عبر ممر الشمال – جنوب بين هذا البلد وسائر الدول.

في المقابل، هنأ الرئيس الاوزبكستاني بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية، كما حيّا الرئيس الشهيد اية الله رئيسي؛ معبرا عن تطلعاته بمواصلة العلاقات بين طهران وطشقند وتعزيزها في عهد الحكومة الايرانية الجديدة ايضا.

ووجه مير ضيايوف خطابه الى بزشكيان، قائلا : ان جمهورية ايران الاسلامية وجمهورية اوزبكستان، قطعتا اشواطا اساسية خلال السنوات الاخيرة باتجاه رفع مستوى العلاقات الثنائية، كما رسمتا اهدافا كبيرة ناأمل في تحقيقها خلال فترة رئاستكم.

وحول رغبة طشقند في تطوير مجالات التعاون مع طهران، لا سيما التجارية والاقتصادية منها، اكد الرئيس الاوزبكستاني، على استعداد بلاده لتفعيل دور لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بهدف تسهيل نشاطات القطاع الخاص في كلا البلدين.