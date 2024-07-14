وسائل اعلام اسرائيلية: الطائرات بدون طيار الإيرانية تمثل كابوسا لإسرائيل

إن هذه الطائرات المسيرة التي يمتلكها حزب الله في لبنان أيضاً، ذات مستوى راداري منخفض، وتطير على ارتفاع منخفض مستغلة وعورة المنطقة للإصابة إلى أهدافها وتخلف قتلى وجرحى.

اعتبرت إحدى وسائل إعلام النظام الصهيوني تقدم وتطور صناعات الطائرات بدون طيار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمثابة كابوس غير قابل للشفاء لهذا النظام

احدى وسائل إعلام الكيان الصهيوني أكدت أن إيران تسير في في طريقها للتتحول الى دولة رائدة في إنتاج الأسلحة في العالم.

وبينما تركز معظم الاهتمام الاسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني إلا أن ايران أنشأت صناعة كبيرة وواسعة النطاق للطائرات بدون طيار وأنتجت أنواعًا مختلفة منها.

إن هذه الطائرات المسيرة التي يمتلكها حزب الله في لبنان أيضاً، ذات مستوى راداري منخفض، وتطير على ارتفاع منخفض مستغلة وعورة المنطقة للإصابة إلى أهدافها وتخلف قتلى وجرحى.