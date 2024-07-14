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وسائل اعلام اسرائيلية: الطائرات بدون طيار الإيرانية تمثل كابوسا لإسرائيل

إن هذه الطائرات المسيرة التي يمتلكها حزب الله في لبنان أيضاً، ذات مستوى راداري منخفض، وتطير على ارتفاع منخفض مستغلة وعورة المنطقة للإصابة إلى أهدافها وتخلف قتلى وجرحى.
رمز الخبر: ۶۹۸۸۰
تأريخ النشر: 13 July 2024

اعتبرت إحدى وسائل إعلام النظام الصهيوني تقدم وتطور صناعات الطائرات بدون طيار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمثابة كابوس غير قابل للشفاء لهذا النظام

احدى وسائل إعلام الكيان الصهيوني أكدت أن إيران تسير في في طريقها للتتحول الى دولة رائدة في إنتاج الأسلحة في العالم.

وبينما تركز معظم الاهتمام الاسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني إلا أن ايران أنشأت صناعة كبيرة وواسعة النطاق للطائرات بدون طيار وأنتجت أنواعًا مختلفة منها.

إن هذه الطائرات المسيرة التي يمتلكها حزب الله في لبنان أيضاً، ذات مستوى راداري منخفض، وتطير على ارتفاع منخفض مستغلة وعورة المنطقة للإصابة إلى أهدافها وتخلف قتلى وجرحى.

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