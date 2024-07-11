النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۵مشاهدات
‍ پ

الرئيس الايراني المنتخب یشدد على جهود حكومته لتنفيذ الاتفاقات مع سريلانكا

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية سريلانكا تتمتعان بتجارب ناجحة وقيمة للغاية، على صعيد التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الخدمات التقنية والهندسية؛
رمز الخبر: ۶۹۸۵۸
تأريخ النشر: 10 July 2024

أكد الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشکیان"، على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي إلى سريلانكاح مبينا ان حكومته ستعمل على تنفيذ كامل هذه الاتفاقات.

وخلال اتصال هاتفي مع بزشكيان، اليوم الثلاثاء، هنأه الرئيس السريلانكي "رانيل ويكر ماسينغي"، على فوزه بالانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب الإيراني.

كما تطلع ماسينغي الى تحقيق الأهداف المرسومة بين طهران وكولومبو في عهد الحكومة الايرانية الجديدة.

وبدوره، صرح بزشکیان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية سريلانكا تتمتعان بتجارب ناجحة وقيمة للغاية، على صعيد التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الخدمات التقنية والهندسية؛ وقال: نأمل بأن نتمكن من المضي في اتجاه تعزيز هذا التعاون.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مخبر يرعى حفل تدشين المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي
قائد الجيش: بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي للابحار داخل المحيطات
رئيس الوزراء المغربي الاسبق: ايران هي محور المقاومة بكل صراحة
الرئيس المنتخب يثمّن المشاركة الحماسية للشعب الايراني في انتخابات الرئاسة
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية ارهابية في الحدود الشمال غربية للبلاد
مبادرة إيران بإصدار بيان مشترك للتعريف بالصهيونية كشكل من أشكال العنصرية
مخبر: دعم الذكاء الاصطناعي من أولويات الدولة
الرئيس الايراني المنتخب یشدد على جهود حكومته لتنفيذ الاتفاقات مع سريلانكا