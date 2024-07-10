ملك الاردن يهنئ الرئيس الايراني المنتخب

وحتى الآن، أرسل الكثير من رؤساء وقادة دول العالم رسائل تهنئة بفوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية.

بعث ملك الاردن عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أعرب الملك عبدالله الثاني في البرقية عن تمنياته للرئيس المنتخب بالتوفيق وللشعب الايراني المزيد من التقدم.

ويذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو ليصبح تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلنت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الايرانية ان بزشكيان تفوق على منافسه سعيد جليلي بحصوله على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (نحو 53.7 بالمائة) من إجمالي عدد أصوات الناخبين البالغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً.

وحتى الآن، أرسل الكثير من رؤساء وقادة دول العالم رسائل تهنئة بفوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية.