قائد مقر خاتم الانبياء: سنضع جميع القدرات العسكرية تحت تصرف الحكومة المقبلة

المقر المركزي لخاتم الأنبياء هو قسم فرعي من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية المكلف بتخطيط وترتيب العمليات التي تشمل مختلف الوحدات العسكرية الإيرانية.

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اللواء غلامعلي رشيد للرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان أن حكومته المقبلة يمكنها الاعتماد على إمكانات القوات العسكرية لتحقيق أهدافها.

هنأ اللواء غلام علي رشيد، في رسالة له مساء يوم الاثنين، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بفوزه بالانتخابات.

ووصف قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي القوات المسلحة الإيرانية بأنها "الذراع الدفاعي والأمني" للمؤسسة الإيرانية و"مكون رئيسي للقوة الوطنية"، وقال إن القوات العسكرية ستقدم كل قدراتها للإدارة الجديدة في إطار مهامها وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، لدعم الإدارة الرابعة عشرة ومساعدتها في دفع خططها وتحقيق أهدافها المشروعة.

المقر المركزي لخاتم الأنبياء هو قسم فرعي من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية المكلف بتخطيط وترتيب العمليات التي تشمل مختلف الوحدات العسكرية الإيرانية.