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طهران ستستضيف المؤتمر الإقليمي لمنظمة "آلکو" اليوم الأربعاء

وسيبدأ هذا الاجتماع صباح غد الأربعاء، بحضور وكلمات ممثلين عن ALCO والأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأفريقي وخبراء من بعض الدول الأعضاء في ALCO .
رمز الخبر: ۶۹۷۶۱
تأريخ النشر: 03 July 2024

ستستضیف طهران، اليوم الأربعاء وبعد غد الخميس، المؤتمر الإقليمي للمنظمة القانونية الاستشارية الآسيوية الأفريقية (ALCO) بشأن منع ومكافحة الإرهاب.

وسيعقد المؤتمر الإقليمي لمنظمة (ALCO) بشأن منع ومكافحة الإرهاب يومي الأربعاء والخميس (3 و4 یولیو  2024)  في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الايرانية في طهران.

وسيبدأ هذا الاجتماع صباح الأربعاء، بحضور وكلمات ممثلين عن ALCO والأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأفريقي وخبراء من بعض الدول الأعضاء في ALCO .

وسيتم شرح الآراء القانونية الدولية ووجهات نظر الدول الأعضاء في لجنة ALCO، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، فيما يتعلق بمنع ومكافحة الإرهاب في اطار أربع مراحل مع العناوين "منع ومكافحة الإرهاب من النظرية إلى العمل"، و"دور المنظمات الدولية والإقليمية في منع ومكافحة الإرهاب"، و"مسؤولية الحكومات والأفراد فيما يتعلق بالإرهاب" و"التعاون الإقليمي في منع ومكافحة الإرهاب".

وسيتم مناقشة مختلف جوانب قضية مكافحة ومنع الإرهاب من وجهة نظر الدول الآسيوية والأفريقية.

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