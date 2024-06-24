رئيس السلطة القضائية يؤكد على ضرورة الإسراع في تطبيق توجيهات قائد الثورة الإسلامية

كما قال وطالب القائد، يجب أن نتأكد من أن العدالة ليست في مجال المحكمة فقط، بل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية. وينبغي توجيه كل جهودنا وتركيزنا نحو القضاء على الظلم وإرساء العدالة والحياد في الإجراءات؛ نحن ملزمون بالتعامل مع تظلمات جميع الناس، حتى لو كان هذا الشخص عدوًا لنا، وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأصدر رئيس السلطة القضائية أوامره بالإسراع في تنفيذ أوامر المرشد الأعلى للثورة، خاصة في مجال "قضايا الاعتقال المؤقت" و"السجناء ذوي الديون".

أنه قال حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية، خلال تجمع يحتفل بأسبوع القضاء: "إن المرشد الأعلى والشعب لديهم مطالب مشروعة منا في النظام القضائي، والتي ينبغي أن يتم تلبيتها بشكل كامل وشامل." أكد ايجئي أنه من الممكن تجسيد العديد من المطالب في بعض الأحيان، بنفس القواعد والتسهيلات الحالية ولكن بمزيد من الجهد.

وأوضح رئيس السلطة القضائية: كما قال وطالب القائد، يجب أن نتأكد من أن العدالة ليست في مجال المحكمة فقط، بل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية. وينبغي توجيه كل جهودنا وتركيزنا نحو القضاء على الظلم وإرساء العدالة والحياد في الإجراءات؛ نحن ملزمون بالتعامل مع تظلمات جميع الناس، حتى لو كان هذا الشخص عدوًا لنا، وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى تعبير قائد الثورة عن قلقه إزاء بطء معالجة القضايا التي تنطوي على اعتقالات وما يترتب على ذلك من طول فترة الاعتقال المؤقت للأشخاص قائلا: يجب أن نفكر في المزيد من الإجراءات لتجنب اعتقال الناس دون سبب، وإذا لزم الأمر لاعتقال شخص ما فبعد حل تلك الضرورة، سنتخذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراحه حتى صدور الحكم النهائي.