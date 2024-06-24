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وزارة الدفاع: جاهزون لتجهيز المطارات بأنظمة إيرانية

وذكر مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة: بالاعتماد على قوة الخبراء الإيرانيين، أنتجنا 800 نظام ومنتج في جميع الأبعاد الأربعة، الفضائية والجوية والبرية والبحرية، وقمنا بتشغيلها عن طريق تركيبها.
رمز الخبر: ۶۹۶۷۹
تأريخ النشر: 24 June 2024

صرح مساعد وزير الدفاع الايراني العميد رستكاري، أننا مستعدون لتجهيز مطارات البلاد بأنظمة إيرانية محلية 100%.

قال العميد رستكاري خلال مراسم تشغيل جهاز المحاكاة ثلاثي الأبعاد لبرج المراقبة: إن الحصول على أنظمة المحاكاة مهمة صعبة ومعقدة بسبب التعقيدات التقنية والحاجة إلى معرفة كافة المكونات المؤثرة.

وتابع: إن الشرط الأساسي لهذا الحدث هو تحقيق حسن النية في الموارد البشرية.

وأضاف: إن إنشاء منصة وإعطاء الفرص للعلماء الإيرانيين لهذا الغرض هو أهم بوابة لبلادنا لدخول مجال التكنولوجيا.

وذكر مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة: بالاعتماد على قوة الخبراء الإيرانيين، أنتجنا 800 نظام ومنتج في جميع الأبعاد الأربعة، الفضائية والجوية والبرية والبحرية، وقمنا بتشغيلها عن طريق تركيبها.

وأضاف رستكاري: قمنا بتصميم وتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات في مجال القاعدة الجوية والقاعدة الأرضية، والتي يمكن ذكرها كأنواع الرادار، وأنظمة الملاحة، ومساعدات الملاحة، ورادارات المراقبة، ورادار MSSR، ونظام ILS، وغيرها.

وأشار إلى أنه تم تركيب أنظمة إنتاج محلية في العديد من المطارات العسكرية وأرسلناها إلى محور المقاومة، وقال: نحن مستعدون لتجهيز جميع مطارات البلاد بأنظمة إيرانية أصلية 100%. لدينا إمكانية الخدمة وخدمات ما بعد البيع لهذه الأنظمة، ولا يمكن لأي عقوبات أن تعيق استخدام هذه الأنظمة.

وذكر أيضًا: اليوم نرى أن أنظمة الإنتاج بوزارة الدفاع تعمل على تحسين قدرات إيران الهجومية والدفاعية. إن عملية الوعد الصادق، هي نتيجة ثقة وزارة الدفاع بالخبراء الإيرانيين.

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