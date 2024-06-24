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إيران تصبح الدولة الثلاثين في العالم في إنتاج الكهرباء النووية

وقد نما إنتاج الطاقة النووية في إيران بنحو 5% في الحكومة الثالثة عشرة. وأنتجت إيران 6.4 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية في عام 2020، وهو العام الأخير للحكومة الثانية عشرة.
رمز الخبر: ۶۹۶۷۴
تأريخ النشر: 24 June 2024

أنتجت إيران 6.6 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية العام الماضي وأصبحت الدولة الثلاثين في العالم في هذا المجال.

انه أعلن معهد الطاقة عن زيادة بنسبة 1% في إنتاج الطاقة النووية في إيران في عام 2023 في "تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية" الذي نشره مؤخرًا. وأنتجت إيران 6.6 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.

وقد نما إنتاج الطاقة النووية في إيران بنحو 5% في الحكومة الثالثة عشرة. وأنتجت إيران 6.4 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية في عام 2020، وهو العام الأخير للحكومة الثانية عشرة.

وتعد إيران من بين الدول القليلة في العالم التي لديها توليد الطاقة النووية. وفي عام 2023، أنتجت 33 دولة فقط في العالم، بما في ذلك إيران، الكهرباء النووية.

وبلغ إجمالي الكهرباء النووية المنتجة في العالم خلال هذا العام ما يعادل 2737 تيراواط/ساعة. وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق.

ومع إنتاج 6.6 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية العام الماضي، احتلت إيران المرتبة 30 في العالم في هذا الصدد.

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