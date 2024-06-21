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بمشاركة ايران.. اجتماع رؤساء المحاكم العليا لدول الـ "بريكس" يبدا اعماله في روسيا

واقترح حجة الاسلام منتظري، على هذا الاجتماع، تشكيل امانة تعنى بالتنسيق والمراقبة على تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات القانونية والقضائية لهذه المجموعة.
رمز الخبر: ۶۹۶۶۰
تأريخ النشر: 20 June 2024

بدا مساء اليوم الاربعاء، اجتماع رؤساء المحاكم العليا لدى الدول الاعضاء بمجموعة بريكس للدول النامية؛ بمشاركة ايران.

وبحسب السفارة الايرانية في موسكو، فقد بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة الى هذا الاجتماع؛ مؤكدا فيها على ضرورة التعاون القانوني والقضائي بين الدول الاعضاء في مجموعة بريكس لبلوغ مستوى الفهم المتبادل وتطوير مسار القضاء لديها.

من جانبها قالت السيدة "ايرينيا بودينسوفا" رئيس المحكمة الروسية العليا في كلمة الافتتاح : ان الهدف من عقد اجتماع رؤساء المحاكم العليا لمجموعة دول الـ "بريكس"، هو اتخاذ قرارات مشتركة وفقا لمبدئي الحوار والاحترام المتبادل بين الدول الاعضاء.

واكدت السيدة بودينسوفا على الهدف الغاية لمجموعة بريكس وهو "تاسيس نظام عالمي متعدد الاقطاب وعادل"؛ واوضحت، ان "التعاون القانوني والقضائي بين الدول الاعضاء يشكل ضرورة لتحقيق هذا الهدف".

يذكر ان رئيس المحكمة الايرانية العليا "حجة الاسلام محمد جعفر منتظري"، يمثل الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع.

وفي كلمته امام اجتماع رؤساء المحاكم العليا بمجوعة بريكس، ثمن حجة الاسلام منتظري جهود الشهيدين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الايرانيين، من اجل الانضمام الى هذا التكتل؛ كما نوه الى تركيز هذين الشهيدين على اهمية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة.

اجتماع رؤساء المحاكم العليا بدول الـ "بريكس" يبدا اعماله في روسيا

وفي جانب اخر من كلمته، طلب رئيس المحكمة الايرانية العليا من الدول الاعضاء، بالعمل على انهاء جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.  

واقترح حجة الاسلام منتظري، على هذا الاجتماع، تشكيل امانة تعنى بالتنسيق والمراقبة على تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات القانونية والقضائية لهذه المجموعة.

علما بان اجتماع رؤساء المحاكم العليا لدى اعضاء مجموعة "بريكس" الذي عقد ليوم واحد (اليوم الاربعاء) في سوشي الروسية، يتناول عبر اجتماعاته محاوره عديدة، بما فيها : مواءمة العمليات القضائية، وضمان الحقوق الاجتماعية لمواطني الدول الاعضاء، مناقشة الاليات الكفيلة بحماية حقوق المستثمرين، واحترام حقوق الانسان خلال الاجراءات القضائية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في سير اجراءات المحاكم.

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