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بالتزامن مع اربعينية استشهاده... عرض فيلم وثائقي عن حياة الشهيد رئيسي في دور السينما الايرانية

"لقد تمت الموافقة على انشاء هذه المؤسسة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية وستبدأ عملها خلال ايام، حيث تم التخطيط لأنشطة مختلفة لهذه المؤسسة".
رمز الخبر: ۶۹۶۴۸
تأريخ النشر: 19 June 2024

اعلن وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي، محمدمهدي اسماعيلي عن ​ إعداد فيلم وثائقي جيد جداً عن حياة الرئيس الايراني الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي سيعرض في دور السينما الايرانية بالتزامن مع اربعينية استشهاده.

ویذکر انه أعلن محمد مهدي إسماعيلي الذي يتولى أيضا رئاسة المقر التنظيمي لإقامة مراسم اربعينية شهداء الخدمة عن إنتاج وعرض فيلم وثائقي عن حياة الرئيس الايراني الراحل الشهيد رئيسي لعرضه في اربعينية استشهاده.

وقال وزير الثقافة: "فيلم وثائقي جيد جدًا حول شخصية وحياة الشهيد رئيسي يتم إنتاجه حاليا بجهود منظمة السينما، وبالطبع ان هذا الفلم سينتج في سياق مجموعات، لكنها سيعرض أحد أفضل منها بحلول يوم أربعينية استشهاد السيد رئيسي".

وتابع: "نجري الترتيبات اللازمة لعرض هذا الفيلم الوثائقي في دور السينما الايرانية بالتزامن مع أربعينية الرئيس الشهيد".

كما أعلن اسماعيلي عن إنشاء مؤسسة الشهيد رئيسي الدولية وقال: "لقد تمت الموافقة على انشاء هذه المؤسسة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية وستبدأ عملها خلال ايام، حيث تم التخطيط لأنشطة مختلفة لهذه المؤسسة".

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