العميد شريف: الحرس الثوري يعمل في قطاع الانماء ايضا

وتابع ان قسما كبيرا من القرى في البلاد باتت تتمتع بالكهرباء والمياه والغاز مؤكدا ان جهود الحرس الثوري في جميع الحكومات منصبة على ان يتم بناء البلاد وان يتمتع جميع ابناء الشعب بالخدمات التي يقدمها الحرس الثوري.

قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف ان الحرس الثوري يعمل بكل امكاناته في مجال انماء البلاد مثلما انه انقذ البلاد من شرور هجوم حزب البعث العراقي وامريكا واسرائيل وارسى امنا يضرب به المثل.

واشار العميد شريف وهو يتحدث امام اجتماع اعضاء المجلس الاعلى للمحافظات الى محاولات العدو لفرض عقوبات على ايران في مجال البنزين قائلا ان مصىفى "نجمة الخليج الفارسي" يمثل اليوم جانبا من قدرات البلاد اذ ان 1200 شخص من الشباب يعملون في هذا المصفى البالغة مساحته 700 هكتار في ثلاث نوبات عمل وقد انتزعت هذه الحربة من ايدي العدو الى الابد.

واكد ان اكثر الهجمات التي تستهدف الحرس الثوري تاتي بسبب الانشطة الانمائية لمقر خاتم الانبياء (ص) للانماء.

وتابع ان قسما كبيرا من القرى في البلاد باتت تتمتع بالكهرباء والمياه والغاز مؤكدا ان جهود الحرس الثوري في جميع الحكومات منصبة على ان يتم بناء البلاد وان يتمتع جميع ابناء الشعب بالخدمات التي يقدمها الحرس الثوري.