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رئيس السلطة القضائية :

الوحدة بين الشعوب الإسلامية من الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

إن التعاون بين إيران وقطر اخذ بالتقدم في القضايا السياسية والإقليمية، وقد برز هذا بشكل أكبر خلال السنوات الثلاث الماضية في عهد الرئيس الايراني الشهيد.
رمز الخبر: ۶۹۵۸۱
تأريخ النشر: 12 June 2024

اعتبر رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"، بان تهيئة ظروف التماسك والوحدة بين جميع الشعوب والدول الإسلامية، من الاستراتيجيات الأساسية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع العصور؛ مؤكدا بان هذه الاستراتيجية ستتواصل بكل قوة.

وأضاف محسني ايجئي في تصريح له قبل مغادرة طهران الى الدوحة اليوم : بالإضافة إلى استراتيجية ترسيخ التماسك والوحدة بين الدول الإسلامية، تنتهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا بشكل جدي استراتيجية توسيع وتطوير العلاقات مع هذه البلدان وخاصة جيرانها؛ وفي هذا الصدد، شهدنا خلال السنوات الأخيرة تطورا للعلاقات بين إيران وقطر في مختلف المجالات السياسية وغير السياسية.

وتابع رئيس القضاء الايراني  : لعبت حكومة قطر دورا إيجابيا في وقف العدوان الإسرائيلي، فضلا عن تخفيف معاناة أهل غزة المظلومين وتقديم الدعم المادي وغير المادي لهم.

ولفت : إن التعاون بين إيران وقطر اخذ بالتقدم في القضايا السياسية والإقليمية، وقد برز هذا بشكل أكبر خلال السنوات الثلاث الماضية في عهد الرئيس الايراني الشهيد.

وأکد محسني ايجئي : بقدر ما تتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الطرفين، لا بد من تطوير التعاون القانوني والقضائي أيضاً.

ويقوم رئيس السلطة القضائية بزيارة قطر تستغرق يوما واحدا، تلبية لدعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في هذا البلد.

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