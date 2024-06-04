اليوم الثالث لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية/ الجميع ينتظر حضور شخصيات سياسية

في هذه الفترة من الانتخابات، ووفقًا للترتيبات المخطط لها، يمكن فقط للمرشحين الذين يستوفون المتطلبات الـ 12 التي أعلنها مقر الانتخابات في البلاد في الإعلان رقم 1، دخول مكان التسجيل الرئيسي.

بدأ تسجيل المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اليوم الثالث من آخر موعد للتسجيل عند الساعة الثامنة من صباح اليوم (السبت)، في مقر الانتخابات بوزارة الداخلية.

ویذکر انه بدأ تسجيل المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليوم الثالث من الموعد النهائي للتسجيل عند الساعة الثامنة من صباح اليوم (السبت ) في مقر الانتخابات بالوزارة الداخلية.

وحتى الآن، وبعد يومين من التسجيل، تقدم المرشحون للانتخابات الرئاسية الـ14، سعيد جليلي، قدرتعلي حشمتيان، مصطفى كواكبيان، محمد رضا صباغيان، عباس مقتدائى في اليوم الأول، وعلي لاريجاني، محمود أحمدي بيغش، محمد خوش جهره و عبد الناصر همتي في اليوم الثاني.

في هذه الفترة من الانتخابات، ووفقًا للترتيبات المخطط لها، يمكن فقط للمرشحين الذين يستوفون المتطلبات الـ 12 التي أعلنها مقر الانتخابات في البلاد في الإعلان رقم 1، دخول مكان التسجيل الرئيسي.