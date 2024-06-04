متحدث الخارجية: على المجتمع الدولي والدول الاسلامية القيام بالواجب القانوني لحماية اليمن

وفي الختام، تقدم متحدث الخارجية بالعزاء والمواساة من حكومة الانقاذ الوطني وشعب اليمن لا سيما عوائل الشهداء الذين ارتقوا في تلك الهجمات الجبانة، سائلا الباري عز وجل بالشفاء العاجل والسلامة للجرحى.

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، المجتمع الدولي والمحافل الدولية وايضا الدول الاسلامية ان تكون عند واجبها القانوني والانساني لحماية الشعب اليمني المظلوم ورفض الممارسات الاستفزازية والمتهورة التي تصدر عن امريكا وبريطانيا في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية، ردا على الهجمات الامريكية والبريطانية التي استهدفت ليل امس مناطق في مدينتي صنعاء والحديدة باليمن؛ مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وفيما ادان بشدة تلك الهجمات الوحشية، قال كنعاني : ان عدوان امريكا وبريطانيا على اليمن، واستهداف الشعب والمدنيين في هذا البلد والذي تزامن مع استمرار الدعم اللامحدود من قبل البلدين لمواصلة جرائم الحرب والابادة من جانب الكيان الصهيوني في قطاع غزة وايضا منطقة رفح، جاء في سياق مخطط توسيع نطاق الفوضى داخل المنطقة وثني حكومة الانقاذ الوطني والشعب اليمني عن حماية الشعب الفلسطيني المظلوم.

واضاف : ان استمرار نقض السيادة ووحدة الاراضي اليمنية واستهداف مواطني هذا البلد، شكل مثالا واضحا على انتهاك القانون والضوابط الدولية وايضا انتهاك حقوق الانسان؛ محملا امريكا وبريطانيا المسؤولية قبال التداعيات الناجمة عن هذه الجرائم بحق اليمنيين.

وفي الختام، تقدم متحدث الخارجية بالعزاء والمواساة من حكومة الانقاذ الوطني وشعب اليمن لا سيما عوائل الشهداء الذين ارتقوا في تلك الهجمات الجبانة، سائلا الباري عز وجل بالشفاء العاجل والسلامة للجرحى.