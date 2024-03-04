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بدء موعد تسجيل الناشرين الأجانب للمشاركة في معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب

كما تشتمل لوائح حضور الناشرين الأجانب في معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب على عدة أقسام فرعية تتضمن تقييم الكتب واللوائح الجمركية والتأشيرات وجوازات السفر وقواعد القاعات.
رمز الخبر: ۶۹۱۲۳
تأريخ النشر: 03 March 2024

انطلق اليوم السبت 2 آذار/مارس، موعد تسجيل الناشرين الاجانب والقسم الدولي الأجانب للمشاركة في معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب.

وافادت لجنة العلاقات العامة لدار الكتاب والأدب الإيراني، بأن اليوم  السبت 2 آذار/مارس قد بدأ موعد تسجيل الناشرين الأجانب و القسم الدولي للمشاركة في معرض طهران الدولي الـ  35 للكتاب ويستمر حتى 19 نيسان/ أبريل 2024.

يمكن للناشرين الأجانب وممثليهم مراجعة  موقع ketab.ir أو https://register-int.tibf.ir وقراءة الشروط واللوائح ذات الصلة والتي تم تحديثها نوعيًا في هذه الدورة وفقا للمتطلبات الحالية، والقيام بالتسجيل في القسم الخاص بذلك.

بدء موعد تسجيل الناشرين الأجانب للمشاركة في معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب

وفي هذه النسخة من المعرض، لقد تم تسهيل عملية إنجاز العمل منذ تسجيل الناشرين وإدخال الكتب وعرضها في أكشاك للمديرين التنفيذيين والناشرين.

كما تشتمل لوائح حضور الناشرين الأجانب في معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب على عدة أقسام فرعية تتضمن تقييم الكتب واللوائح الجمركية والتأشيرات وجوازات السفر وقواعد القاعات.

سيقام معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب في الفترة من 8 الى 18 ايار/ مايو 2024.

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