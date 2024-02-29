السيد الحوثي: ادخلنا سلاح الغواصات في عمليات البحر الأحمر

وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف الجيش اليمني، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عدة سفن صهيونية أو سفن تحمل بضائع متجهة إلى الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

أعلن قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ، أمس الخميس، إدخال سلاح الغواصات في العمليات البحرية للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.

وافادت قناة "المسيرة" ان قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد صرح بأن القوات المسلحة اليمنية أضافت "سلاح الغواصات" في العمليات البحرية للقوات المسلحة اليمنية ضد السفن الأمريكية والبريطانية والصهيونية.

واضاف السيد الحوثي بأن اضافة سلاح الغواصات الى معركة البحر الاحمر هو امر مقلق للعدو.

واكد على أن العمليات اليمنية المساندة لغزة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ومضيق باب المندب مستمرة ومتجهة نحو التصعيد مقابل توجه العدو إلى التصعيد أكثر في قطاع غزة.

واوضح قائد حركة انصار الله اليمنية بأن السفن المستهدفة حتى الان في البحر 48 سفينة رغم تقليل العدو من حركته وتمويهه وحجب المعلومات عنها، لافتا الى ان القوات اليمنية ستكثف عملياتها في هذا الممر المائي الدولي.

وبيّن السيد الحوثي بأن عمليات القوات اليمنية على الأهداف الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغت 183 صاروخا وطائرة مسيرة، وإن التصعيد في عمليات البحر تصاعدت كما ونوعا وتم تفعيل الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب العسكرية.

ولفت إلى أن الأعداء فشلوا في الحد من عمليات الإطلاق وفي منع الصواريخ من إصابة أهدافها وهم يمتلكون إمكانات متطورة، لافتا إلى أنه تم في هذا الأسبوع تنفيذ 13 عملية متميّزة وفعّالة، وأن من أبرز وأهم عمليات هذا الأسبوع استهداف السفينة البريطانية التي أصيبت بضربة مدمرة أغرقتها.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف الجيش اليمني، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عدة سفن صهيونية أو سفن تحمل بضائع متجهة إلى الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتعهدت قوات الجيش اليمني بمواصلة مهاجمة سفن هذا الكيان أو السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر حتى يتوقف الكيان الصهيوني عن هجماته على غزة مؤكدة على أن الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر حرة لباقي السفن وتتمتع بالأمن الكامل.