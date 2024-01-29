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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا : قرار محكمة العدل الدولية تاريخي

كما أشارت، إلى "إن هذه هي المرة الأولى التي تُقدّم دعوى من هذا النوع ضد إسرائيل"؛ لافتةً إلى صدور القرار بسرعة في ما يتعلّق بالتدابير المؤقتة، واعتبر هذا القرار "تاريخيا". 
رمز الخبر: ۶۸۹۰۵
تأريخ النشر: 28 January 2024

أكدت وزيرة خارجية دولة جنوب أفريقيا السيدة "ناليدي باندور"، أن حيثيات قرار محكمة العدل الدولية، وتحديد التدابير المؤقتة التي يجب على "إسرائيل" اتخاذها، تشير الى الجدية التي تتعامل بها المحكمة مع الدعوى التي وجهتها بريتوريا؛ واصفة قرار العدل الدولية بانه "تاريخي".

وأضافت "السيدة باندور"، في تصريح لقناة الميادين الاخبارية، أن "المحكمة وبهذا القرار بدأت بالجزء بالأول، وهو مؤشر على الانتقال إلى الجزء التطبيقي الذي يتعلق بحيثيات ما قدّمته جنوب أفريقيا". 

كما أشارت، إلى "إن هذه هي المرة الأولى التي تُقدّم دعوى من هذا النوع ضد إسرائيل"؛ لافتةً إلى صدور القرار بسرعة في ما يتعلّق بالتدابير المؤقتة، واعتبر هذا القرار "تاريخيا". 

كما وجّهت وزيرة جنوب افريقيا، طلبها إلى "الدول الأفريقية والعربية وكل دول الجنوب"، بالوقوف الى جانب فلسطين لمتابعة هذه القضية؛ مصرحة : نريد من المجتمع المدني والحكومات في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وبقية دول الجنوب على وجه الخصوص، أن تضمن وقوفنا جميعاً مع شعب فلسطين وأن نضمن جميعاً متابعة هذه القضية.

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