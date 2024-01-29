وسبق أن أعلنت كتائب القسام وفصائل مقاومة أخرى مقتل أسرى صهاينة محتجزين لديهم جراء غارات إسرائيلية وأقرت قوات الاحتلال أنها قتلت بعضهم فعلا.

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، رسالة لعائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، تناولت مصير أبناءهم المحتمل في حال استمرت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بالحرب وقصف القطاع.

وقالت كتائب القسام في رسالتها التي بثتها عبر منصتها في “تيليغرام”، بعدة لغات: “إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر”.

القسام تنشر رسالة هامة حول أسرى الإحتلال بغزة

ونشرت صورة عليها عنوان خبر افتراضي مفاده “كتائب القسام: نعلن مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني”.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام وفصائل مقاومة أخرى مقتل أسرى صهاينة محتجزين لديهم جراء غارات إسرائيلية وأقرت قوات الاحتلال أنها قتلت بعضهم فعلا.