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السفير الايراني لدى السعودية یلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

من جانبه أشار  الشيخ "محمد العيسى" خلال اللقاء، إلى المسؤولية الجماعية لرابطة العالم الإسلامي وإصدار وثيقة مكة 2019 وقال: إن رابطة العالم الإسلامي تؤكد على التضامن الإسلامي رغم تنوع الأديان.
رمز الخبر: ۶۸۸۸۲
تأريخ النشر: 27 January 2024

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى السعودية "علي رضا عنايتي"، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ "محمد العيسى" في الرياض.

وقال "علي رضا عنايتي" في هذا اللقاء إن وحدة الدول الإسلامية وتضامنها ووحدة المسلمين ستزيد من قدرات العالم الإسلامي وتوفر الأرضیة للاستفادة من القدرات الموجودة.

وأكد على دور المراكز الإسلامية وعلماء الإسلام في تعزيز مكانة الإسلام في المعادلات العالمية.

وصرح أن اللقاء المتبادل لعلماء المسلمين سيقرب وجهات النظر، وقال إن إحدى حالات التعاون هي إجراء أبحاث مشتركة حول القضايا الجديدة في العالم الإسلامي.

من جانبه أشار  الشيخ "محمد العيسى" خلال اللقاء، إلى المسؤولية الجماعية لرابطة العالم الإسلامي وإصدار وثيقة مكة 2019 وقال: إن رابطة العالم الإسلامي تؤكد على التضامن الإسلامي رغم تنوع الأديان.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على النقاط المشتركة بين المسلمين، واعتبرا تعميق العلاقات العلمية والثقافية والدينية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية خطوة فعالة في اتجاه تضامن ووحدة العالم الإسلامي.

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