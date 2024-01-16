النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية الهندي يجري مباحثات مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني

واكد الوزير الهندي الزائر، في تصريحه خلال اللقاء مع "احمديان"، على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية بين نيودلهي وطهران.
رمز الخبر: ۶۸۷۹۹
تأريخ النشر: 16 January 2024

التقى وزير خارجية الهند "سوبرامانیام جایشانکار"، الذي يزور طهران حاليا، مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي اكبر احمديان"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد الوزير الهندي الزائر، في تصريحه خلال اللقاء مع "احمديان"، على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية بين نيودلهي وطهران.

في المقابل، اعرب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، عن تقديره لمشاعر التضامن التي ابدتها حكومة الهند في ضحايا حادث كرمان (جنوب شرق ايران) وادانتها لهذا العمل الارهابي؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية لتوسيع التعاون الثنائي والاقليمي مع الهند.

كما اكد الجانبان في هذا اللقاء، على ضرورة تطوير "التعاون الايراني -الهندي" في مختلف المجالات ومنها تجارة الترانزيت.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
أمير عبداللهيان: الهجمات الاميركية البريطانية على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي الى تصعيد التوتر بالمنطقة
أمیر عبد اللهیان و لاوروف یؤکدان استكمال اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا
الرئيس الايراني يستقبل وزير خارجية الهند الزائر
وزير الاقتصاد: انخفاض معدل التضخم محط اهتمامنا في الآفاق الاقتصادية لإيران
ايران والسعودية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير الخارجية الهندي يجري مباحثات مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني
الحرس الثوري يشن هجمات صاروخية على مقرات للموساد والارهابيين في اربيل وسوريا
لا يمكن تحقيق الأهداف الإسلامية دون حضور الشعب
السيد نصر الله: أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهونٌ بوقف العدوان على غزّة
منتخب الكاراتيه الإيراني یفوز بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في منافسات أثينا العالمیة
محلل مصري: بعد 100 يوم من الحرب على غزة أوضاع المقاومة جيد جدا
إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة
تحييد إرهابيين اثنين في سراوان جنوب شرق ايران
ازاحة الستار عن 20 دواء جديد محلی الصنع
الشيخ عيسى قاسم يدين مشاركة البحرين في التحالف الدولي لحراسة العدوان على غزة
الشيخ عيسى قاسم يدين مشاركة البحرين في التحالف الدولي لحراسة العدوان على غزة
ازاحة الستار عن 20 دواء جديد محلی الصنع
تحييد إرهابيين اثنين في سراوان جنوب شرق ايران
السيد نصر الله: أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهونٌ بوقف العدوان على غزّة
محلل مصري: بعد 100 يوم من الحرب على غزة أوضاع المقاومة جيد جدا
العدوان على اليمن كشف عن طبيعة اميركا العدوانية والمناهضة لحقوق الانسان
إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة
منتخب الكاراتيه الإيراني یفوز بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في منافسات أثينا العالمیة
ايران والسعودية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
أمير عبداللهيان: الهجمات الاميركية البريطانية على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي الى تصعيد التوتر بالمنطقة
أمیر عبد اللهیان و لاوروف یؤکدان استكمال اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا
وزير الاقتصاد: انخفاض معدل التضخم محط اهتمامنا في الآفاق الاقتصادية لإيران
الرئيس الايراني يستقبل وزير خارجية الهند الزائر
وزير الخارجية الهندي يجري مباحثات مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني
الحرس الثوري يشن هجمات صاروخية على مقرات للموساد والارهابيين في اربيل وسوريا