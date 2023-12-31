الولايات المتحدة شريك لاسرائيل في حرب الإبادة بغزة

دعا نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميل سرحان المجتمع الدولي أن يتخذ اجراءات جادة لوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة.

ودعا جميل سرحان نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لمراسل إرنا بغزة، دعا المجتمع الدولي أن يتخذ اجراءات جادة لوقف الابادة الجماعية المثبتة بحق الشعب الفلسطيني وفق المادة الثانية من اتفاقية منع الابادة الجماعية وهي مادة تدل وتوضح الافعال التي تشكل في طبيعتها ابادة جماعية من اعمال القتل والاذى المادي والروحي بحق السكان بشكل خطير بالاضافة الى الظروف المعيشية التي تهدد حياة الجميع وتلك الافعال التي تشكل وفق اتفاقية منع الابادة الجماعية اعمال ابادة جماعية.

وقال إن قوات الاحتلال تمارس هذه الافعال وفقاً لهذه الاتفاقية وفوق كل الاخلاق ويجب على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل من اجل وقف هذه الافعال مؤكدا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي لازالت تحصل على مساندة ولديها شريك وهو الولايات المتحدة الامريكية وهذا الشريك يشكل غطاء ومشاركة ومساندة فعلية وهو في حقيقة الامر جزء من افعال الابادة الجماعية .

واضاف:"عليهم جميعاً ان يتوقفوا وعليهم جميعا ان يقفوا الى جانب الضحايا الفلسطينين".

ورفض مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى رام الله، بسبب "انحياز کریم خان لإسرائيل.

وعقب سرحان على موقف كريم خان قائلا بانه يتلكأ ويتواطئ ويتأخر في اتخاذ المقتضيات القانونية تجاه ثلاث ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية وكان امامه على مكتبه ملف الاستيطان وملف عدوان قوات الاحتلال 2014 وملف الاسرى لكنه منذ توليه في عام 2021 لم يحرك اي ملف .

واضاف:"وقد اصدرنا العديد من البيانات وشككنا في حياده ومصداقيته لكن ما جرى الان يدل على عدم حياده وعدم مصداقيته« فقد جاء الى معبر رفح ومع الاسف انصاع الى متطلبات وشروط الاحتلال ولم يدخل الى قطاع غزة وهو الان موجود في رام الله، نحن كمؤسسات حقوقية اعلنا مقاطعته ولن نلتقيه لتواطئه ولالتزامه بالشروط الاسرائيلية ولعدم وقوفه على الحياد لمصلحة الضحايا الفلسطينين".

واكد أن مقاطعة المدعي العام ليست مقاطعه للمحكمة وان الحقوقيين الفلسطينيين سيبقون يتقدمون ببلاغات والسعي الى وقف هذه الانتهاكات مضيفا؛" لاننا لن نقف مكتوفي الايدي امام هذه الانتهاكات وسنواصل عملنا لتوثيقها".