الاحتلال الصهيوني يلجأ الى سياسة الارض المحروقة تمهيدا لحرب برية

مع دخول عمليات طوفان الاقصى، اسبوعها الاول تكثف طائرات الاحتلال قصف المنازل والمباني والأحياء الفلسطينية، في سياسة "الأرض المحروقة"، التي لجأت اليها سلطات الاحتلال، تمهيداً لحرب برية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951 شهيدا، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية العدوان يوم السبت الماضي. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال يستهدف بصواريخ كثيفة محيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. و أعلنت "سرايا القدس"، امس الجمعة، عن قصف مدينة عسقلان وسديروت برشقة صاروخية رداً على استمرار المجازر وقصف البيوت المدنية. وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يوجد ما لا يقل عن 120 أسيراً إسرائيلياً محتجزون لدى حركة حماس في قطاع غزة. اليونيسيف: الوضع كارثي في غزة ولا يوجد مناطق آمنة وجهت اليونيسيف نداءً عاجلًا دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلغاء تهجير أكثر من مليون مدني في غزة إلى جنوبي القطاع، على مدار 6 أيام من حرب غزة 2023. ونشرت اليونيسيف بيانًا، قالت فيه إنها تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في الوقت الذي تلقى فيه 1.1 مليون شخص، نصفهم تقريبًا من الأطفال، بضرورة الخروج، تمهيداً ما يُتوقع أن يكون هجومًا عسكرياً واسع النطاق في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان على الأرض". السید حسن نصرالله: جميع السيناريوهات جاهزة قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني، ان وضع المقاومة اليوم ممتاز وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل. وأدان الأمين العام لحزب الله اللبناني الدعم أحادي الجانب الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لعدوان الکیان الصهيوني علی غزة وقتل الشعب الفلسطيني الأبرياء، وقال: "اليوم وضع المقاومة ممتاز وكل السيناريوهات جاهزة بالکامل ". جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال.. مطالبة مستشفيات غزة بالإخلاء الجيش الإسرائيلي يمهل إدارة مستشفى العودة شمالي غزة حتى العاشرة صباحا لإخلائه. واعلنت حركة حماس ان مطالبة مستشفيات القطاع بالإخلاء جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال. اغلاق معبر رفح بشكل نهائي أغلق الجيش المصري معبر رفح بشكل نهائي من خلال تركيب جدار إسمنتي لا يمكن تجاوزه. ويأتي إغلاق المعبر في الوقت الذي تترقب فيه حملات المساعدات الشعبية وقوافل إغاثة، وصول أطراف الصراع لهدنة إنسانية، لإدخال المساعدات عبر المعبر. ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة في اتجاه الخارج، وبإغلاقه يكون الحصار قد أطبق كلياً على القطاع ولم يتبق أي منفذ للخروج، علماً أنه لم يكن بالإمكان للسكان الوصول إلى المعبر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، بسبب كثافة القصف والمخاطر المترتبة على الاتجاه جنوباً. مجزرة الاحتلال الصهيوني ضد النازحين استشهد 70 مواطنا وأصيب أكثر من 200 بجروح، جلهم من النساء والأطفال في مجزرة بشعة اقترفها الاحتلال بحق من طالبهم بالنزوح. وشددت حماس في بيان لها، اليوم السبت، على أن المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الصامد، وراح ضحيتها 70 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 200 جريح ومصاب، تكشف مدى كذبه وتضليله وخداعه. وأشارت إلى أنها جاءت بعد الدعوات المشبوهة التي أطلقها من أجل خروج أهلنا من بيوتهم، فجاء استهدافهم المباشر بارتكابه جريمة نكراء ستبقى شاهدة على إرهابه وعدوانه. وأكدت أن هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة، مع التواطؤ والانحياز الأمريكي والغربي، وسياسة ازداوجية المعايير في تعاملهم مع قضيتنا العادلة وحقوق شعبنا المشروعة، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الذي يقف متلاحما مع مقاومته، رافضا كل أشكال النزوح والتهجير من أرضه. استشهاد قيادي في حركة حماس في ضربة إسرائيلية قال المتحدث العسكري في جيش الاحتلال، في بيان أن "قائد العمليات الجوية" مراد أبو مراد استشهد قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه "نشاطها الجوي". ولم يصدر تأكيد من "حماس" إلى الآن. وسقط شهداء وجرحى في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، على سوق مخيم النصيرات المكتظ بالسكان وسط قطاع غزة. وبحسب مراسل الأناضول، فقد استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي من الزوارق الحربية والدبابات على شرق وغرب قطاع غزة. وفجر السبت، قصف جيش الاحتلال، منازل فلسطينية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى. مظاهرات في الكويت والمغرب دعما لغزة ضد العدوان الإسرائيلي تظاهر المئات في العاصمة الكويت دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع، وذلك بمشاركة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب "محمد العيبان" ونواب حاليين وسابقين. كما خرج مئات المغاربة بمختلف المدن، في عدد من الوقفات التضامنية، في "جمعة الغضب"؛ من أجل إعلان الدعم والتضامن الكامل مع الأهالي في كامل فلسطين التي تعيش على إيقاع قصف متواصل، من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أسبوع، أمام صمت دولي. وخرج الآلاف من الموريتانيين في مظاهرات حاشدة انتهت بمهرجان جماهيري أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في بنواكشوط رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة. ورفع المشاركون في المسيرة بنواكشوط، أمس الجمعة، الأعلام الفلسطينية وهتفوا كلنا غزة. الترحيل القسري لسكان غزة اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الترحيل القسري للمواطنين من قطاع غزة يخالف القانون الإنساني الدولي . من جانبه حذر مكتب الامم المتحدة من التداعيات الانسانية المترتبة على نقل سكان قطاع غزة من شمال القطاع الى جنوبه. جاء ذلك تعقيبا على طلب الجيش "الإسرائيلي" من المنظمة الاممية لانتقال كل سكان شمالي غزة إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة. غزة تحت قصف الاحتلال واستمرار انقطاع الكهرباء مع استمرار انقطاع الكهرباء في غزة اعلن وزير الطاقة الإسرائيلي عن عزمه قطع شبكة الإنترنت، فيما تتواصل تهديدات جيش الاحتلال لسكان غزة بإخلاء منازلهم، واللجوء إلى دول عربية مجاورة ووسط هذه الاوضاع المأساوية يُنتظر أن ينفصل قطاع غزة عن العالم في الساعات القليلة القادمة.