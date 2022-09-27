كنعاني: رئيس الوزراء الصهيوني استغل منصة الامم المتحدة لتوجيه تهديدات ضد الشعب الايراني

واضاف ان تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد تأتي في اطار السلوك المعتاد للكيان الصهيوني المتمثل في توجيه تهديدات ضد العالم ونزعته القائمة على الابتزاز.

قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، ان رئيس الوزراء الصهيوني استغل منصة الامم المتحدة لاثارة الكراهية وتوجيه تهديدات ضد الشعب الايراني.

واضاف كنعاني اليوم السبت في تغريدة له على موقع تويتر، ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني باعتباره الكيان الاول في ارتكاب الاعمال الارهابية سار على خطى سلفه الفاشل واستغل منصة الجمعية العامة للامم المتحدة لاثارة الكراهية وتوجيه تهديدات ضد الشعب الايراني.

واضاف ان تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد تأتي في اطار السلوك المعتاد للكيان الصهيوني المتمثل في توجيه تهديدات ضد العالم ونزعته القائمة على الابتزاز.

واضاف ان ايران اثبتت انها لن تتاخر لحظة في الرد الحاسم على اي اعتداء عليها.